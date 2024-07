Duizenden 'Swifties' in de rij bij Johan Cruijff Arena voor merchandise; overnachten mag niet

Urenlang staan de duizenden Taylor Swift fans al in de rij bij de Johan Cruijff Arena om de merchandise van de zangeres te kopen. Vanaf morgen treedt de Amerikaanse tot en met zaterdag iedere avond op voor haar fans. Per avond worden er zo'n 55.000 bezoekers verwacht. Overnachten mag niet; daar staat zelfs een boete op.

Een aantal fans kennen elkaar net een uurtje. "Via een Whatsappgroep voor Swifties zonder kaartjes hebben wij elkaar ontmoet. In de hele groep zitten 225 mensen, maar we zijn hier met 9. We hebben alle livestreams gevolgd van Parijs tot vorige week Dublin", vertelt een fan.

Ook kunnen sommige fans de spanning bijna niet aan, vertellen ze aan AT5. "Ik ben zo bang om te huilen, maar ga het inhouden. Ik weet zeker dat als ik vrijdag wegloop, ik moet huilen. Dan is het voorbij, dat wordt zo zwaar", vertelt een fan. "Het is zo onwerkelijk, morgen is gewoon zover!"

Niet overnachten

De gemeente liet afgelopen maandag weten dat zij niet willen dat fans van Taylor Swift dagen lang in de rij gaan staan en hierop gaan handhaven. De laatste jaren is dit namelijk vaste prik, omdat fans een goede staanplaats willen hebben.

De mensen die het concert van Swift bezoeken, mogen van de gemeente dan ook niet 'kamperen en overnachten' rondom de Arena. "De politie houdt toezicht en kan boetes uitdelen als bezoekers de instructies niet opvolgen", viel er maandag al op de website van de gemeente te lezen.

Wereldwijd populair

Swift geldt wereldwijd als een van de populairste artiesten van dit moment. Afgelopen jaren brak zij meerdere streaming-records en de concerten van haar huidige tour zijn binnen een mum van tijd uitverkocht.

Donderdag is het de tweede keer dat Swift op een podium in Amsterdam staat. In 2015 stond ze al eens in de Ziggo Dome.