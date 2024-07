Vlieggedrag ambtenaren krijgt kritiek van zowel oppositie als coalitie: "Moet verbod komen"

Verrast was hij naar eigen zeggen niet, maar Kreuger begrijpt niet hoe het tot vluchten naar Brussel en Londen heeft kunnen komen. "Ze nemen alles en iedereen de maat over hoe het moet met het klimaat en met het milieu", geeft hij aan. "Maar ze vliegen zelf gewoon lekker door, zelfs naar Brussel en Londen wat korte afstanden zijn. Er wordt gewoon het vliegtuig gepakt en dat is ontzettend hypocriet."

Bij coalitiepartij GroenLinks is er tegelijkertijd ook onbegrip en ook daarvan kan wethouder Van Buren vragen verwachten. Al vindt Jenneke van Pijpen niet dat de geloofwaardigheid van een 'groen college' nu onder druk staat. Wel vindt ze dat zaken moeten worden aangescherpt. "De ambitie moet hoog zijn", geeft ze aan. "De ambitie moet zijn, zeker voor bestemmingen dichtbij, gewoon niet vliegen. En dat er echt een verbod is om te vliegen op afstanden zoals Brussel, Parijs, Londen en Berlijn."

En daar is Kreuger het mee eens, al vindt hij dat met name, omdat de coalitiepartijen vaak kritisch zijn op vliegen. "Van mij hoeft dat verbod dus niet, van mij mogen die mensen gewoon zelf een keuze maken", legt hij uit. "Alleen zo lang jij met dat vingertje wijst naar iedereen van 'dat mag niet', ja, dan zou ik bij mezelf beginnen om dat gedrag niet te vertonen. Dat is hoe ik er tegenaan kijk."