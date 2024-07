Onderzoeksbureau: discriminatie en ongewenst gedrag aan de orde van de dag bij gemeente

Binnen de gemeente Amsterdam is regelmatig sprake van discriminatie of ongewenst gedrag. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut. Het onderzoek werd op verzoek van de gemeente ingesteld na eerdere meldingen over discriminatie en ongewenst gedrag bij ambtenaren van de gemeente. Zo stuurden medewerkers begin dit jaar een anonieme brandbrief .

Het instituut stuurde een vragenlijst naar de ruim 22.000 medewerkers van de gemeente. 6900 mensen vulden de vragenlijst in, waarmee het onderzoek volgens het instituut representatief is.

Van de medewerkers die de lijst invulden, zegt 14 procent het afgelopen jaar ervaring te hebben gehad met discriminatie. Bij medewerkers met een niet-Europese achtergrond of met een beperking of chronische ziekte is dat zelfs 25 procent.

Racisme

Er wordt met name gediscrimineerd op basis van ras, zeggen de respondenten. Maar ook op leeftijd of geslacht, blijkt uit het onderzoek. Ook maken ambtenaren melding van discriminatie op basis van seksuele geaardheid of bijvoorbeeld het hebben van autisme en adhd.

Leidinggevenden zoals teamleiders zouden voor 60 procent verantwoordelijk zijn voor de discriminatie. Collega's voor 40 procent.

Ongewenst gedrag

Ook ongewenst gedrag komt op grote schaal voor binnen de gemeente, blijkt uit het onderzoek. Het afgelopen jaar heeft 55 procent van de mensen die meededen met het onderzoek te maken gehad met bijvoorbeeld pesterijen, uitsluiting of geweld.

Zes procent van de 6900 respondenten zegt te maken hebben gehad met seksuele intimidatie. "Dit gaat om de manier waarop respondenten zijn aangesproken of zijn aangeraakt zonder toestemming", valt te lezen in het rapport.

'Geen verassing'

Medewerkers van de gemeente zouden door wethouder Hester van Buren (Personeel en Organisatie) worden geïnformeerd over het rapport, maar de resultaten lekten vanavond al uit.

Bij De Telegraaf reageert de wethouder: "Het klinkt misschien raar, maar het is geen verrassing. Want we hebben dit ook in eerdere onderzoeken gezien. Wij accepteren geen enkele vorm van discriminatie, maar dat het voorkomt is duidelijk. Daarom hebben wij het onderzoek ook laten doen", aldus Van Buren.

De wethouder zegt dat binnen de gemeente bepaalde patronen zijn ontstaan. "We zoeken steeds naar een balans tussen de tijd en ruimte die nodig is voor leidinggevenden om te leren en hierin te groeien. Dat hier een opgave ligt, staat niet ter discussie. We zijn ervan overtuigd dat het echt beter kan. We gaan het onderwerp ook niet uit de weg. We leggen de pijnpunten bloot om eraan te werken."

Volgende week dinsdag wordt het rapport tijdens een grote bijeenkomst voor ambtenaren besproken.