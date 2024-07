Tegemoetkoming dierenartskosten belangrijk voor lage inkomens: ''Het zijn toch je kinderen''

Voor Amsterdammers met een huisdier en een laag inkomen is de rekening van de dierenarts soms maar moeilijk op te brengen. Zij kunnen gebruik maken van de ADAM-regeling, waarmee een deel van de kosten kan worden vergoed. David de la Penha komt in aanmerking voor de regeling. De makers van Amsterdam Informeert volgen hem wanneer hij met chihuahua Binky de dierenarts bezoekt.

''Binky is een hondje van 13 jaar inmiddels, hij wordt al een beetje dement zeg maar,'' vertelt De La Penha op weg naar de dierenartsenpraktijk. Hij is de trotse eigenaar van maar liefst 6 chihuahua's, waarmee hij regelmatig naar de dierenarts moet. Vandaag is Binky aan de beurt. ''Verleden jaar hebben ze bij binky een cyste weggehaald uit z'n prostaat en omdat Binky ook hartpatiënt is was dat een hele moeilijke ingreep. Het is echt een bikkel.''

De hondjes van De la Penha zijn inmiddels kind aan huis bij de dierenarts en dat kost de dierenliefhebber klauwen met geld. ''Helaas zien we bij veel rashonden als chihuahua's veel problemen, met name als ze ouder worden, vertelt dierenarts Joyce Hofman. ''Dus Binky heeft problemen met de gewrichten, de knietjes, het hart...''