Stijn Nijssen (VVD) verruilt Amsterdamse politiek voor Oostzaan

Stijn Nijssen verruilt de Amsterdamse politiek voor die van Oostzaan. Het VVD-raadslid is in Oostzaan voorgedragen als wethouder. Hij wordt de vervanger van Rosemarijn Dral die naar de Tweede Kamer vertrok.

Nijssen zal zich in Oostzaan bezighouden met woningbouw, verkeer en de openbare ruimte. Hij noemt zijn nieuwe baan een avontuur, en zegt er veel zin in te hebben.

Fractievoorzitter Daan Wijnants laat in een reactie weten het jammer te vinden dat Nijssen de Amsterdamse politiek verlaat: "Maar wij vinden het een onwijs mooie stap die hij gaat maken. Hij kan al zijn ervaring inzetten in Oostzaan", aldus Wijnants.

Nijssen zegt per 11 juli zijn raadslidmaatschap in Amsterdam op. Wim van der Kamp, nu nog actief in de stadsdeelcommissie in Zuidoost, volgt hem op.