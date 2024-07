Stad nl Aangepaste dienstregeling metro 50 en 51 en afsluiting A10 door werkzaamheden aan station Zuid

Het Verkeer is terug op Station Zuid. De vernieuwing van het station is nog altijd in volle gang. Daarom kunnen metroreizigers en weggebruikers de komende tijd verschillende afsluitingen verwachten. Vanaf zaterdag 6 juli rijden metro's 50 en 51 met een aangepaste dienstregeling en de A10 wordt volledig afgesloten op 13 en 14 juli.

Vernieuwing Amsterdam Zuid - Zuidasdok

Bouwmanager Emiel Vergouw legt uit waarom er ook alweer aan het station gewerkt wordt. "We gaan een nieuwe reizigerstunnel maken, de Brittenpassage." Voordat die nieuwe passage er kan komen, moet het station op meerdere plekken worden aangepast, zoals bij de metro. "Aankomende zeven weken gaan we het metrospoor van metro 50/51 richting Sloterdijk in gebruik nemen. Dat is nodig om het spoor twee meter omhoog te leggen." En dat heeft dus verschillende gevolgen voor het verkeer. Vanaf zaterdag 6 juli rijden metro's 50 en 51 met een aangepaste dienstregeling. Daarnaast wordt de A10 volledig afgesloten op 13 en 14 juli. Verder zal station Zuid aan één zijde afgesloten zijn in het weekend van 10 en 11 augustus.

Reizigers reageren wisselend op de werkzaamheden bij het station. "Ik zag dat de aangepaste dienstregeling best lang duurt. Echt een dikke maand, in de zomer. Ik kan mij voorstellen dat het niet alleen voor mij vervelend is, maar ook voor meerdere mensen", vertelt een voorbijganger. "Ik neem aan dat er meer ruimte moet komen voor meer treinen. Het is lastig, maar het moet gebeuren", aldus een treinreiziger.

Werk boven Parnassusweg Ook het metroviaduct boven de Parnassusweg wordt aangepakt voor de bouw van de nieuwe Brittenpassage. "We gaan een nieuw viaduct bouwen en de oude wordt deels gesloopt. Omwille van de veiligheid moeten we een aantal periodes de weg afsluiten." De Parnassusweg wordt vrijdag 12 juli tot vrijdag 19 juli afgesloten. "In deze periode is de bijzonderheid dat ook de trambaan wordt afgesloten van 12 juli t/m 14 juli", vertelt Van den Hoek. In de maanden juli en augustus zullen er meerdere korte afsluitingen zijn. "Zoek reisadvies op", geeft Van den Hoek als tip nog mee aan reizigers. De zomerwerkzaamheden rond en op het station zijn 26 augustus gereed. Maar de hele verbouwing van Station Zuid gaat nog wel even duren, volgens Van den Hoek. "Na dit werk gaan we onze pijlen richten op de aankomende jaren om het station verder af te bouwen."