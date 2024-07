Aangepaste dienstregeling metrolijnen en afsluiting A10 door werkzaamheden aan station Zuid

Het Verkeer is terug op Station Zuid. De vernieuwing van het station is nog altijd in volle gang. Daarom kunnen metroreizigers en weggebruikers de komende tijd verschillende afsluitingen verwachten. Vanaf zaterdag 6 juli rijden de metro's met een aangepaste dienstregeling en de A10 wordt volledig afgesloten op 13 en 14 juli.