Amsterdam op drie na de slechtst beoordeelde fietsgemeente door Fietsersbond

Volgens de Fietsersbond wijken de oordelen en opmerkingen uit de enquête 'zelden' af van wat de actiefste leden van de afdeling Amsterdam vinden en denken. Om een indruk te geven, selecteert de bond een aantal van die opmerkingen, die veelal gaan over elektrische fietsen. Deze zouden gevaarlijk zijn vanwege hun onhoorbaarheid en snelheid.

Het promoten van de 'gewone' fiets door de Fietsersbond wordt meermaals aangemoedigd door de invullers. "Het lijkt wel of niemand meer tegen de wind in kan fietsen", aldus een inzending.

Onveilig

Het is niet de eerste keer dat de stad slecht scoort op fietsgebied. Het gevoel van onveiligheid op de fiets is sinds de komst van e-bikes flink toegenomen, peilde het AT5-panel al in 2022. En in september vorig jaar bleek uit een Europees onderzoek hetzelfde. Wethouder Melanie van der Horst reageerde toen: "De veiligheid voor fietsers moet echt beter in onze stad. We moeten voorkomen dat mensen op andere vervoersmiddelen overstappen, omdat fietsen samen met lopen de gezondste manier is om door de stad te gaan. We bespreken met het Rijk of we een maximumsnelheid op het fietspad kunnen invoeren."

Ook startte de gemeente in april een proef waarbij snelle fietsers op de rijbaan mochten rijden in de Eerste Constantijn Huygenstraat en de Bilderdijkstraat. AT5-programma Het Verkeer keek vorige week hoe het intussen met die fietsproef gaat.