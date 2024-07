Wethouder over kritisch rapport werkcultuur gemeente: "Ik leg dit bloot en erken dat het bestaat"

Hoe heeft u het rapport gelezen?

Ik vond het best wel weer aangrijpend om alles zwart op wit te zien. Ik was niet verbaasd over het rapport. We hebben al eerdere onderzoeken gedaan en ik heb veel gesprekken gevoerd in de organisatie. Dit onderzoek was vooral om te zien waar het speelt en wat de patronen zijn.

55 procent van de gemeente-ambtenaren ervaart een vorm van geweld, pesten of uitsluiting.

Dat is heftig, heel heftig. Geen goed nieuws.

Wat is de inkleuring van deze cijfers?

Sinds ik wethouder ben, nu meer dan twee jaar, heb ik veel gesprekken gevoerd en bijeenkomsten georganiseerd. Wat ik vooral hoor is vaak dat mensen later nadenken: kan dit wel? Wat heb ik gehoord? Waar moet ik daarmee naartoe? Het moet vooral bespreekbaar worden. Leidinggevenden worden veel genoemd. We moeten hen handvaten geven. Zij zijn op sommige punten het probleem, maar ook de oplossing.