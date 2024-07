Fietsers krijgen ruim baan op Geldersekade: "Dit is drukste fietsroute in binnenstad"

De werkzaamheden op de Geldersekade, om de fietsroute veiliger te maken, zijn nog altijd volop in uitvoering. Maar aan het einde van de zomer worden de werkzaamheden afgerond. Deze week worden de bouwhekken bij het nieuwe trottoir aan de huizenzijde weggehaald. In Het Verkeer legt omgevingsmanager Amber van Stijn uit wat er nog moet gebeuren voordat fietsers hier ook weer langs kunnen.

De werkzaamheden aan de Geldersekade maken deel uit van het project: Fietsroute Nieuwmarkt. "Dit is de drukste fietsroute in de binnenstad, en met de groei van Noord verwachten we nog meer fietsverkeer'', legt Van Stijn uit. Daarom wordt er meer ruimte gecreëerd voor fietsers.

Dat de populaire fietsroute nu is afgesloten zorgt voor heel wat frustratie bij de fietsers. ''Best wel irritant, ik moet er elke dag omheen fietsen om naar school te gaan'', vertelt een jongen. ''Het duurt vooral heel erg lang en je wordt de hele tijd heen en weer geslingerd'', merkt iemand anders op.

Maar de werkzaamheden gaan voortvarend vertelt Van Stijn en het einde is in zicht. Het gedeelte tussen de Nieuwmarkt en de Binnen Bantammerstraat is al klaar. ''En we zien dat de nieuwe inrichting goed werkt.'' Fietsers en auto's rijden hier samen over een brede fietsstrook.