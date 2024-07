Provincie gaat de kwaliteit van de lucht meten in Almere

d0d13aa4-96ab-33b8-8f70-2e73c8f38e2e RPO

Om een beter beeld te krijgen van de stoffen die Almeerders dagelijks inademen, hebben de provincie en de gemeente Almere een luchtmeetstation aan de Boomgaardweg in Almere Stad geplaatst.

In het meetstation zijn verschillende apparaten aanwezig die de lucht naar binnenzuigen. Daar wordt de lucht geanalyseerd op de aanwezigheid van bijvoorbeeld stikstof en fijnstof.

Stoffen zijn niet gezond

Dave de Jonge van GGD Amsterdam is één van de personen die, in opdracht van de provincie, de gegevens en de metingen in Almere in de gaten houdt. Hij spreekt over verschillende soorten stoffen die van heel ver maar ook van dichtbij komen.

De stoffen kunnen ook elke dag anders zijn. In de winter bijvoorbeeld is houtrook vaak aanwezig in de lucht. Maar het kan ook Saharastof zijn. "Wat we in ieder geval wel weten, is dat het niet gezond is."

Foto: Omroep Flevoland - Omroep Flevoland

Het luchtmeetstation in Almere is het tweede in Flevoland. Het eerste station staat in Biddinghuizen. Volgens Ingrid Homoet van de provincie is nu voor Almere gekozen omdat de stad groeit en er veel mensen komen wonen.

De overheden hebben volgens haar de taak om voor een gezonde lucht en gezonde leefomgeving te zorgen. Daarom is het van belang om metingen te doen. Op basis daarvan kunnen bestuurders maatregelen nemen.

Binnenkort nog meer metingen