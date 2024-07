Verontwaardiging over nieuw Ajax-shirt: "Dit is heiligschennis"

De presentatie van het Ajax-shirt voor volgend seizoen, het roept meestal veel reacties op bij de supporters. Ook over het tenue van aankomend seizoen, dat vandaag is gepresenteerd, zijn de fans niet helemaal te spreken. De rode baan aan de voorkant wordt enigszins onderbroken en aan de achterkant stopt de rode baan voor het einde van het shirt.

"Was de inkt op?", zo vraagt een supporter zich af over de achterkant van het shirt. Waar normaal gesproken de rode baan het volledige midden van het shirt bestrijkt, is dat in het nieuwe thuisshirt niet zo. Aan de achterkant loopt de baan namelijk niet helemaal door, maar loopt deze over in het wit, en daar zijn de fans niet tevreden over.

'Dit is heiligschennis'

"Die ronde achterkant… ouch", of "Uit de handel nemen, dit is nog erger dan vorig jaar. Dit is heiligschennis", klinkt het op social media. Een ander reageert met een emmertje met rode verf en een kwast om zelf het shirt maar af te maken. Ajax Life, de officiële supportersvereniging van de Amsterdammers, heeft nog een tip voor supporters die ontevreden zijn over de achterkant. "Ons stijladvies: draag het nieuwe thuisshirt van Ajax in de broek, vraag maar aan Nico Tagliafico hoe het moet."

Ook over de voorkant van het nieuwe tenue klinkt commentaar vanuit de supporters. Het rood-witte kraagje valt wel in de smaak, maar de meningen verschillen over de witte strepen ter hoogte van de schouders. "Zijn het een keer geen witte strepen in het rood op de schouders, krijg je dat gare witte streepje aan de voorkant. Hoe moeilijk kan het zijn Adidas..."

Toch is niet iedereen ontevreden over het nieuwe tenue. Een enkeling reageert positief onder de berichten van Ajax. "Schitterend, dit zijn de echte tenues."

Ajax speelt vandaag de eerste wedstrijd onder Francesco Farioli. Op Sportpark de Toekomst nemen de Amsterdammers het om 14.00 uur op tegen PEC Zwolle in een oefenwedstrijd.