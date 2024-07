Vrouw doodgestoken in trappenhuis Buikslotermeer, man (22) aangehouden

In het trappenhuis van een appartementencomplex aan Hagenau in Noord is een vrouw vanochtend doodgestoken. De vrouw overleed ter plekke aan haar verwondingen. Een 22-jarige man is aangehouden door de politie en wordt verhoord.

Rond 10.00 uur kreeg de politie de melding van de steekpartij binnen in het pand. In het trapportaal troffen agenten de vrouw aan met ernstige verwondingen. Het ambulancepersoneel heeft nog geprobeerd medische hulp toe te passen, maar dat mocht niet meer baten. De vrouw overleed ter plaatse.

De 22-jarige man is kort na het steekincident aangehouden door de politie. Een verslaggever van AT5 heeft te horen gekregen dat de man en vrouw mogelijk buren zouden zijn. De politie kan dat op het moment niet bevestigen. De rol van de man en zijn relatie tot het slachtoffer wordt nog onderzocht, zo laat de politie weten.

Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek in de woning en in het trappenhuis. Bewoners van het complex moesten daardoor via een ladderwagen van de brandweer uit hun huis worden gehaald. De straat is gedeeltelijk afgezet voor het onderzoek.

De politie komt graag in contact met getuigen die iets hebben gezien of gehoord óf die meer weten over de aanloop naar de dodelijke steekpartij. Ook omwonenden die beschikken over beeldmateriaal, zowel van de periode rond het incident als daarvoor, worden gevraagd om de beelden te delen.