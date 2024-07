Huisartsenketen Co-Med, met twee praktijken in de stad, definitief failliet verklaard

Huisartsenketen Co-Med, dat twee praktijken in Amsterdam heeft, is door de rechtbank van Maastricht failliet verklaard na een verzoek van de keten zelf. Het faillissement komt nadat zorgverzekeraars de overeenkomsten met Co-Med hadden opgezegd.

De twee Amsterdamse praktijken van Co-Med zitten in De Bijlmer en in Slotervaart. Landelijk heeft de commerciële huisartsenketen dertien praktijken waar zo'n 50.000 mensen zorg krijgen. De praktijken zijn sinds afgelopen weekend dicht, omdat Co-Med toen aankondigde dat zij faillissement gingen aanvragen. Voor de patiënten is er tijdelijk bij andere huisartsen ruimte gevonden door de verzekeraars.

De huisartsenketen lag al een langere tijd onder vuur. Zo concludeerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat de spoedzorg, de bezetting en de bereikbaarheid ondermaats was, waardoor patiënten risico zouden lopen. Dat er soms geen of onvoldoende artsen aanwezig waren, was voor de verzekeraars de reden om de overeenkomsten op te zeggen.

Eerder faillissement afgewend

Begin juni leek Co-Med ook al af te stevenen op een faillissement. Schuldeisers wilden het bedrijf failliet laten verklaren, omdat de huisartsenketen al langere tijd bepaalde rekeningen niet zou betalen. Co-Med kwam uiteindelijk toch met het toegezegde geld over de brug, waardoor het faillissement toen van de baan was.