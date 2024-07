Verdachte schietpartij Lodewijk van Deysselstraat 'wilde slachtoffer alleen bang maken'

Het openbaar ministerie eist 5 jaar gevangenisstraf tegen Mustafa T., die in september 2023 bij een ruzie een 43-jarige man in zijn benen heeft geschoten. De verdachte houdt vol dat hij het slachtoffer alleen bang wilde maken en op de grond mikte. Zijn advocaat wil vrijspraak.

Hoe hoog had T. zijn arm toen hij op 28 september net na middernacht zijn pistool leegschoot in de richting van het slachtoffer? T. zegt dat hij niet recht vooruit, maar iets naar beneden mikte. Op de grond, om hem bang te maken. Al heel de avond loopt het slachtoffer hem te sarren en te bedreigen, zegt T., en dat is niet voor het eerst.

"Wanneer hij mij tegenkwam was hij altijd aan het dreigen", zegt T. bij de inhoudelijke behandeling op vrijdag in de rechtbank aan de Parnassusweg. De twee kennen elkaar en het kwam die avond meermaals tot een woordenwisseling, waarbij T. steeds weg zou zijn gelopen. Maar als zijn vrouw en zijn kinderen worden beledigd, zegt T. dat er iets bij hem knapte. Hij haalde een vuurwapen uit zijn tas en schoot tien keer richting het slachtoffer, dat zo'n vier meter verderop stond.

Die wordt meermaals in zijn been geraakt. Het slachtoffer, dat niet bij de zitting aanwezig is, is nog altijd niet volledig hersteld. Traplopen gaat moeilijk en hij heeft een operatie moeten ondergaan.

Dat was allemaal de bedoeling niet, zegt T. "Het was absoluut niet mijn reden om te moorden. Ik wilde niet eens dat-ie verwondingen zou oplopen." Het wapen, dat hij sinds een beroving bij hem thuis bij zich draagt, zou hij in een opwelling hebben gepakt.

Puzzel van kogels

Het is nog een hele puzzel om precies te reconstrueren wat er precies gebeurd is die avond. Op locatie, aan de Lodewijk van Deysselstraat in Nieuw-West, worden tien kogelhulzen gevonden. Op de straattegels zitten zeven beschadigingen met lood: aanwijzingen dat daar een kogel op straat is geketst.

En hoeveel kogels hebben uiteindelijk het slachtoffer geraakt? Het OM houdt het op vier à vijf. Sommigen van de verwondingen zouden het gevolg zijn door een directe kogelinslag, zoals de kogel die dwars door de knie van het slachtoffer ging. Als die via de stoeptegel het lichaam zou hebben geraakt, heeft die niet voldoende 'doordringend vermogen' meer om ook nog het lichaam te verlaten.

Direct of indirect?

En dat is wél gebeurd, aldus de officier van justitie: "Meneer T. heeft 10 keer geschoten, waarvan meerdere keren direct op de benen." Poging tot doodslag en illegaal vuurwapenbezit is wat hem betreft bewezen. Hij eist vijf jaar gevangenisstraf.