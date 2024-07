Naar wiet ruikend postpakketje leidt politie naar drugsopslag in Nieuw-Sloten

Door een behoorlijke wietgeur aan een verdacht postpakketje heeft de politie een drugsopslag in een woning aan het Wannepad in Nieuw-West ontdekt. Na de melding over het sterk ruikende pakketje deed de politie een inval en werden er verschillende soorten harddrugs aangetroffen. De woning is op last van burgemeester Femke Halsema voor drie maanden gesloten.