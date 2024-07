Cultuur nl Schilderij van horecatycoon Frits Schiller teruggevonden: geld nodig voor restauratie

De meeste Amsterdammers zullen Frits Schiller (1886-1971) vooral kennen als de man achter hotel Schiller en het naastgelegen café op het Rembrandtplein. Maar de horecatycoon was ook een begenadigd kunstschilder: hij tekende portretten van zijn vaste klanten in het café, onder wie ook beroemdheden als George Hendrik Breitner en Louis Davids. Veel van die portretten hangen nog steeds in het café aan de muur. Vrij recent is er een vergeten schilderij van Schiller teruggevonden, gemaakt in 1940 na de bombardementen in Rotterdam. Maar het schilderij is in slechte staat en moet gerestaureerd worden. Daarom is er een crowdfundactie gestart.

Op dat schilderij is op de achtergrond een brandend Rotterdam te zien. Op de voorgrond twee mannen: één van hen zittend met de handen in het haar en de ander rechtopstaand met een troffel in zijn hand. "Het is net na het bombardement in Rotterdam", vertelt bedrijfsleider van café Schiller, Koen Zanen. "Je ziet er wanhoop, maar ook hoop in terug. Ze zijn het aan het herbouwen."

Frits Schiller - Stadsarchief Amsterdam

Het doek van 165 x 135 centimeter is in 1940 door Schiller geschilderd. Het heeft in 1941 onder het oog van de Duitsers nog in het Stedelijk Museum gehangen onder de titel 'Compositie'. Een vaste klant van café Schiller kwam het schilderij opeens weer tegen, volgens Zanen. "Die vaste klant verzamelt allemaal dingen die met het Rembrandtplein te maken hebben. Op een veiling vond hij dit oude schilderij van Schilling. Het heeft heel veel jaren in een koffiehuis gestaan, waar ook heel veel is gerookt. Dus het schilderij is aan restauratie toe."

Het gevonden schilderij moet gerestaureerd worden - AT5

De vinder van het schilderij heeft al mensen benaderd om te restaureren. Het verwijderen van de nicotine, het verdere schoonmaken en de restauratie van een scheurtje en diverse krassen gaat zeker 6500 euro kosten. Daarom is de eigenaar een crowdfundactie gestart. Zanen: "Hij heeft ons gevraagd om te helpen met de crowdfundactie. Dus dat doen wij." Liefhebber Inmiddels is ruim 2000 euro opgehaald. Als het allemaal lukt, wordt het schilderij van Schiller in oktober feestelijk onthuld in café Schiller. Daarna gaat het doek weer mee met de eigenaar. "Die meneer is gewoon echt een liefhebber", zegt Zanen. "Het gaat hem niet om het geld. Hij wil dat schilderij gewoon thuis hebben." Toch maakt Zanen met liefde een plekje vrij op de muren van het café, tussen alle andere werken van Schiller. "Het zou wel heel leuk zijn. Misschien vindt het schilderij zijn plekje nog wel."