Cafébezoeker bewusteloos geslagen bij ruzie tijdens wedstrijd Nederlands Elftal

Een man is dinsdag bewusteloos geslagen na een ruzie in een café op de Bilderdijkstraat in West. De ruzie ontstond tijdens de EK-wedstrijd van het Nederlandse Elftal tegen Roemenië. De recherche is op zoek naar getuigen.

De ruzie ontstond rond 19.15 uur in het café. Volgens een aanwezige kreeg het slachtoffer ruzie over de plek waar hij aan de bar stond. Het slachtoffer werd uiteindelijk buiten door drie nog onbekende mannen in elkaar geslagen en raakte bewusteloos. Hij is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld en maakt het volgens de politie naar omstandigheden redelijk goed.

De politie heeft een signalement van de drie mannen vrijgegeven, die naar schatting allemaal tussen de 30 en 40 jaar oud zijn. Wie meer weet over de mishandeling of wie camerabeelden heeft uit de omgeving, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.