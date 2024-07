D66-fractieleider vindt de partij steeds minder elitair: "Wij halen onze stemmen nu overal vandaan"

Het kan af en toe betweterig overkomen, maar het is allemaal bedoeld uit passie om de stad en het land beter te maken. Dat zegt fractievoorzitter van D66 Rob Hofland in AT5's Park Politiek. "Om eerlijk te zijn ben ik daar hartstikke trots op."

Hofland noemt zichzelf een 'coachend leider'. In een eerder interview vertelde de fractievoorzitter vroeger de hoop te hebben gehad de nummer 10 van Ajax te worden: de spelmaker; de dirigent op het middenveld. "Politiek gezien ben ik meer een laatste man, die overzicht wil houden over het veld om te zorgen dat er niks misgaat en ook de gelegenheid heeft om mensen te coachen. Bij een aanval durf ik ook in te stappen."

Sinds eind vorig jaar is Hofland fractievoorzitter van D66 Amsterdam, als opvolger van Ilana Rooderkerk die naar Den Haag is vertrokken.

Hij vervolgt: "Als er collegeplannen komen, dan is mijn staatsrechtelijk rol dat ik die controleer. Als ik kijk naar de analyses over mijn eigen werk, dan zie je best vaak dat er hele slimme strategieën achter zitten volgens de analisten, maar dan overschat u mij. Interrumperen doe ik vooral als ik onzin hoor, of iets onrechtvaardigs of oneerlijks. Of iets wat te veel uit wantrouwen is en niet uit vertrouwen."

Elitair

Volgens Hofland heeft de partij de laatste jaren een ontwikkeling doorgemaakt en is het niet meer zo elitair als eerder. "Ik kom uit Meppel en toen ik bij D66 Amsterdam begon te werken, dacht ik wel eens: goh wat weten deze mensen veel van goed eten. Ik denk dat D66 wel een behoorlijke ontwikkeling heeft doorgemaakt in de tijd dat ik erbij zit, tot een partij die echt alle mensen aanspreekt. Wij halen onze stemmen nu overal vandaan."

De landelijke partij publiceerde onlangs een kritisch onderzoek naar de uitslag van de laatste Tweede Kamerverkiezingen. De conclusie: D66 is te ‘betweterig’ en werd in de emancipatiestrijd en in de bestrijding van racisme en discriminatie door sommige groepen als ‘te woke' ervaren.

Hofland: "Je kunt het ook overdrijven. Een kritisch rapport over jezelf schrijven, betekent niet meer dat je daarna geen kritiek meer op anderen kunt hebben. Je zit in de politiek om ergens iets van te vinden en wisselt argumenten uit. Ik juich het toe als een partij een slechte uitslag haalt, niet alleen maar onderzoek doet maar het ook out in the open gooit. Ik ben trots op dat onderzoek. Het moet zeker beter."

Bekijk hierboven het hele interview met Hofland, waarin hij ook ingaat op het rapport van gisteren waaruit blijkt dat er sprake is van een verziekte werkcultuur bij de gemeente. Ook gaat de fractievoorzitter in op de relatie tussen Den Haag en Amsterdam: moet de stad activistisch zijn?