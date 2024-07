Nieuwe islamitische middelbare school komt in gebouw aan de Derkinderenstraat

De nieuwe islamitische middelbare school het Fiducie College komt in een oud schoolgebouw aan de Derkinderenstraat in Slotervaart. Het Fiducie moet vanaf het schooljaar 2025/26 de deuren openen voor de leerlingen.

In het schoolgebouw zit nu nog een kringloopwinkel en een broedplaats voor kunstenaars en ondernemers. Zij moeten vanaf oktober het gebouw verlaten, want dat moet dan weer geschikt worden gemaakt voor onderwijs. Zowel de binnen- als buitenkant wordt komend jaar aangepakt.

Het Fiducie College wordt de tweede islamitische school van de stad, naast het Cornelius Haga Lyceum. De school is onderdeel van schoolbestuur Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland (SIO NH), waar ook de Elifbasisscholen onder vallen. De bedoeling is dat tussen de 75 en 150 leerlingen beginnen bij de school.

'Niet veel verschil met andere scholen'

Bestuurder van de nieuwe school, Yusuf Altuntas, liet eerder aan AT5 weten dat het Fiducie 'niet zo veel zal verschillen van andere scholen in het voortgezet onderwijs'. "Kinderen leren rekenen en schrijven. Wij houden de focus op hetgeen wat wij moeten doen; kinderen goed onderwijs aanbieden."

Het islamitisch onderwijs maakt al sinds de komst van het in 2001 opgerichte Islamitisch College Amsterdam (ICA) veel los in de stad én in de rest van het land. Het ICA bestaat al sinds 2010 niet meer, omdat de kwaliteit van het onderwijs te laag was waardoor de subsidie stop werd gezet. Maar ook rond het in 2017 opgerichte Cornelius Haga Lyceum speelt er van alles.

Ook Altuntas beseft zich de geschiedenis van de onderwijsvorm. "Ik ken de context, dit zet ons wel op scherp ja." Volgens de bestuurder is het vooral belangrijk 'dat je bestuurlijk goed werkt, je fouten toegeeft en afspraken nakomt'.

AT5 maakte eerder dit verhaal over de geschiedenis van islamitische scholen in de stad: