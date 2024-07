Taylor Swift doet gift aan Amsterdamse voedselbank

Marlies van der Elst, fondsenwerver van Voedselbank Amsterdam, is enthousiast over de donatie: "Wij zijn enorm blij met deze ongelooflijke gift van Taylor Swift."

Nooit eerder ontving de voedselbank een donatie van zo'n grote wereldster: ''Er worden wel eens benefietconcerten gehouden door Nederlandse artiesten, maar dit is echt iets anders", zegt Oscarine Vonk, woordvoerder van voedselbank Amsterdam.

Tijdens haar concerten in het Verenigd Koninkrijk in juni, deed Swift ook al grote donaties aan Britse voedselbanken. Volgens de krant The Guardian kreeg de voedselbank in Cardiff een gift ter waarde van bijna 11.000 extra maaltijden. De popster staat erom bekend vaker geld te schenken.

Swift staat vanavond en morgen nog in de Johan Cruijff Arena.