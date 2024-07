Streep door club in parkeertunnel bij Arena vanwege kosten brandveiligheid

In de parkeertunnel bij de Johan Cruijff Arena moest Club Echo de komende jaren zorgen voor muziek, dans, kunst en debat. Maar de club komt uiteindelijk toch niet in de tunnel, zo laat de gemeente weten aan AT5. De investering die nodig blijkt om de tunnel brandveilig te maken, is niet terug te verdienen in de tijd dat de club in de tunnel mag.

De gemeente werkt de komende jaren rond de Arena om vier woontorens te bouwen, met in totaal 1100 woningen. Daarbij komt ook een parkeergarage, die nog wel moet worden gebouwd. De tunnel naar die garage was vanwege bouwtechnische redenen al aangelegd, maar de gemeente wilde niet dat de tunnel de komende twee tot drie jaar leeg bleef staan.

Strijd voor tunnel

Er werd daarom een wedstrijd gehouden waarbij ondernemers met een idee mochten komen voor de tunnel. Alles was welkom, zolang het aansloot bij het stadsdeel en het 'een inspirerend programma kon ontwikkelen, realiseren en exploiteren'. Tien culturele ondernemers dienden uiteindelijk een plan in bij de gemeente en Club Echo van Urban Sync en LITT Events won de strijd om de 410 vierkante meter buitenruimte en 475 vierkante meter binnenruimte.

De bedoeling van Bright Nshuti en zijn mede-initiaftiefnemer Nugah Shrestha was om met Echo een plek te creëren waar talenten uit Zuidoost zich zouden kunnen laten zien. "Het is niet de bedoeling dat we ons alleen op het nachtleven focussen. We willen doordeweeks ook een buitenbioscoop en foodtrucks organiseren", vertelde Nshuti destijds.

Van ADE naar helemaal niet

De twee hoopten zelfs dat de club met het Amsterdam Dance Event de deuren zou openen, maar nu blijkt dat de club helemaal niet in de tunnel komt. De tunnel moet namelijk brandveilig worden gemaakt vanwege veiligheidsredenen, maar die investering kan in de korte tijd dat Echo in de tunnel mag zitten niet terug worden verdiend. Er gaat daarom een streep door het plan.

"Het is jammer dat het ondanks alle inzet niet gelukt is om het initiatief Podium Echo van de grond te krijgen", laat een woordvoerder van de gemeente weten aan AT5. "Er is heel hard gewerkt door de initiatiefnemers. De gemeente heeft ondersteund waar mogelijk, maar vanwege de tijdelijkheid van het project is het helaas niet mogelijk om de investeringen terug te verdienen die nodig zijn om de tunnel brandveilig te maken."

"Dit laat maar weer eens zien dat we niet alleen incidenteel actie moeten ondernemen, maar dat er structurele veranderingen nodig zijn in het beleid", reageert nachtburgemeester Freek Wallagh. "Zolang er geen daadwerkelijke ruimte geboden wordt voor nachtcultuur zal dit op de lange termijn uit de stad verdwijnen. Het team van Club Echo is extreem competent, en zelfs hun is het helaas niet gelukt. Dat laat wat mij betreft zien hoe moeilijk het daadwerkelijk is."

Of er nog wat anders met de tunnel gaat gebeuren is onduidelijk, de tunnel blijft voorlopig in ieder geval leeg.