Beiaardier Boudewijn is dolblij dat de klokken van de Westertoren na 1,5 jaar weer klinken

Het vertrouwde geluid van de klokken van de Westertoren is terug. Voor even dan. Stadsbeiaardier Boudewijn Zwart nam vandaag plaats achter zijn vertrouwde orgel en liet de klokken weer feestelijk door de stad klinken. Jordanezen konden dit live bewonderen via een scherm op het plein beneden. ''We hebben 'm echt gemist."

AT5

Hoewel de 'Parel van de Jordaan' nog in de stijgers staat, trok ze vandaag behoorlijk wat bekijks. De vijftig klokken hangen na de renovatie inmiddels op hun plek, waardoor stadsbeiaardier Boudewijn Zwart na anderhalf jaar weer muziek kon laten klinken door de stad. Toeschouwers konden de klanken niet alleen horen, maar ze konden ook zien hoe hij het klavier in de Westertoren bediende. Op het plein aan de voet van de kerk stond een groot scherm, waarop een livestream werd uitgezonden. Hierop was te zien hoe Boudewijn Zwart enthousiast speelde. ''We hebben 'm echt gemist, dat 'ie terug is vinden we erg bijzonder'', vertelde een buurtbewoner.

AT5

Zwart speelde niet alleen. Hij werd zoals vanouds vergezeld door collegemuzikant Reinier Sijpkens. Hij bespeelde een miniatuurkerkorgel en een trompet - soms zelfs tegelijkertijd. Met enkele tientallen meter tussen hen in, speelden Sijpkens en Zwart een duet. Normaal gesproken speelt Sijpkens vanaf zijn schip, toepasselijk genaamd 'de Notendop', maar door de harde wind verplaatste hij naar het plein. Buurtbewoners waren blij dat het vertrouwde geluid weer door de stad klonk: "Die klokken, die horen bij Amsterdam, dat de wijsjes weer horen in de Jordaan vind ik ontzettend leuk".

AT5

De klokken hangen weer, maar we moeten nog even geduld hebben voordat de Westertoren helemaal in volle glorie te bewonderen is. Naar verwachting is de renovatie van de kerk pas in januari helemaal klaar. Vanaf dan zal ook de wijzerplaat op de klok weer tikken en zullen de klokken ieder kwartier luiden.