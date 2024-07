Flinke explosie in K-buurt, deur en portiek compleet vernield

Bij een woning aan de 's-Gravendijkdreef in Zuidoost is vannacht een behoorlijk explosief afgegaan. De knal verwoeste de deur en het portiek van de woning compleet, ook het raam naast de deur is gesneuveld.

De explosie gebeurde rond middernacht. Vanwege de knal ontstond er ook een brand bij de voordeur, een omstander heeft dit geblust met een brandblusser. Omdat die niet zeker wist of er mensen in de woning waren en of er brand in het pand was, werd de brandblusser door het raam gegooid. Om zo eventueel te waarschuwen en hulp aan te bieden. Er waren op het moment van de explosie mensen in de woning.

De politie is nog op zoek naar een verdachte en heeft onderzoek gedaan rond het pand. Getuigen die iets hebben gezien of gehoord worden gevraagd om zich te melden. Ook aan omwonenden met videobeelden, van bijvoorbeeld een dashcam of camera, wordt gevraagd om deze te delen.