Miniserie Snorder #2: Tot de dood u scheidt

In de serie Snorder verzamelt presentator Waldy van Geenen zoveel mogelijk goede gesprekken met gewone Amsterdammers die hij van a naar b rijdt. Deze week stapt het echtpaar Cees en Mary Denkers in, zij komen van de Dappermarkt en moeten naar huis. Nadat de snorder een toeterende Turkse bruiloftsstoet passeert, begint het gesprek over hun eigen 54-jarige huwelijk.

"Bij ons ging dat heel anders", begint Mary. "Wij zijn heel rustig getrouwd in kleine kring. Eerst voor de burgerlijke stand en daarna ook nog voor de kerk." Bij de vraag of ze dat vandaag de dag ook nog zou doen, voor de kerk trouwen, begint ze te twijfelen. "Nou ja dat deed je gewoon, dat werd van je verwacht. Ik weet niet of ik dat nu nog zo snel zou doen."

Cees op de achterbank breekt op gezette momenten in. Als het gaat over hoe zij elkaar ontmoet hebben is hij er als de kippen bij. "Ik heb haar als eerst gevraagd om uit te gaan." Zo'n 53 jaar terug werkte Mary in een bejaardentehuis. Af en toe ging ze met wat ouderen naar een restaurantje vlak bij het tehuis, en daar werkte Cees. Mary vertelt: "Er werkte ook een oom van hem daar, en als ik aankwam dan riep hij al naar Cees 'daar komt ze weer hoor, daar komt ze'."