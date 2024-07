Woning in Noord gesloten na vondst drugslab

Een woning aan de Midscheeps in Noord is op last van burgemeester Halsema voor drie maanden gesloten. In het pand werd een drugslab aangetroffen waar methamfetamine werd gemaakt, ook bekend als meth of crystal meth.

De politie kwam de woning halverwege mei op het spoor nadat zij een ontmoeting hadden gezien tussen twee mensen die vermoedelijk een deal hadden gesloten. Een paar dagen later werd er een inval gedaan in het pand en trof de politie het drugslab aan.

Bewoond

In de woning werden onder andere verschillende zuren, aceton en een grondstof voor de productie van meth gevonden. Ook werd er 90 liter aan drugsafval aangetroffen, dat ontstaat bij de productie van de harddrug. Daarnaast lagen er kookplaten, maatbekers en was er een afzuiginstallatie in het pand aanwezig. De politie vermoedt dat het lab al een langere tijd in werking was.

In een andere kamer van de woning werden pijpjes, restjes poeder en ponypacks aangetroffen. De woning was wel bewoond, maar de bewoner verklaarde tijdens een verhoor dat er regelmatig mensen in zijn huis waren die hij niet kende.

Vanwege de risico's die bij een drugslab komen kijken, zoals brand en ripdeals, heeft Halsema besloten om de woning voor drie maanden te sluiten. "Drugsproductie dan wel handel in drugs wordt daarmee onmogelijk gemaakt. De loop naar de woning (van dealers en gebruikers, red.) wordt hierdoor beëindigd."