Man die drie supermarkten in een week overviel krijgt 33 maanden cel

Een man van begin 20 is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 33 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, voor het overvallen van drie supermarkten. De drie supermarkten in Nieuw-West werden aan het begin van het jaar in een week tijd overvallen.

In de ochtend van 12 januari kwam de man met een mes de supermarkt aan de Aalbersestraat in Geuzenveld binnen en bedreigde een medewerker omdat hij geld uit de kassa wilde. Vier dagen later stapte de man opnieuw een supermarkt binnen met een mes, deze keer aan het Lambertus Zijlplein. En nog eens twee dagen later deed hij dat voor de derde keer bij een filiaal aan de Slotermeerlaan.

De rechter neemt het de jonge twintiger kwalijk dat hij bij alle drie de overvallen het personeel heeft bedreigd. "Het is algemeen bekend dat de gevolgen van dergelijke bedreigende situaties lang kunnen doorwerken, zowel bij de slachtoffers als bij de personen die hiervan getuige zijn geweest."

Verminderd toerekeningsvatbaar

De advocaat van de man vroeg aan de rechtbank om rekening te houden met zijn jonge leeftijd en dat hij geen strafblad heeft, maar de rechtbank vindt vanwege de ernst van de incidenten de afwezigheid van een strafblad niet strafverminderend. Wel hield de rechter rekening met het feit dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is vanwege een verstandelijke beperking. "De verdachte kon de gevolgen van zijn handelen niet goed overzien."

De man kreeg daarom een straf van 33 maanden opgelegd, maar daar wordt nog wel zijn voorarrest vanaf gehaald. Ook kreeg hij een proeftijd van drie jaar. Aan de proeftijd zitten wel nog wat bijzondere voorwaarden. Zo moet hij zich melden, worden behandeld voor onder andere zijn middelengebruik en moet hij begeleid gaan wonen.