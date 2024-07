Met een 'baklouce' voor de tv of samen juichen in een zaaltje: stad bereidt zich voor op Turkije - Nederland

Voor veel Amsterdammers is het vanavond dé wedstrijd van dit EK voetbal: Nederland tegen Turkije. Bij sommige mensen zorgt dat voor extra spanning en bij anderen juist niet, want: "Het maakt niet uit wie wint, vanavond kunnen we niet verliezen."

Het recept is simpel: je pakt het beste van de tompouce en de baklava en voegt dat samen. Uitkomst: de baklouce. Speciaal voor de wedstrijd van vanavond bedacht kunstenaar Emin Batman de creatie. "Het idee is dat je niet hoeft te kiezen. Ik krijg vaak de vraag of ik me meer Turks of Nederlands voel, maar waarom eigenlijk? Ik ben beide en het maakt eigenlijk niks uit", vertelt hij.

Vanaf 12:00 vanmiddag waren de gebakjes te koop. Toen stond er al een rij met mensen die graag wilden proeven. "Mijn man is Turks. Dus ik was eigenlijk van plan om baklava en tompoucen te halen voor vanavond. Maar dit komt al helemaal goed uit", lacht ze.

Om 16:00 waren alle tweeduizend bakloucen uitverkocht. "Bizar", noemt Batman het. "Ik had ook niet opgekeken als niemand was gekomen." De wedstrijd Nederland tegen Turkije begint vanavond om 21:00 uur.