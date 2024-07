'Taylor Swift-bezoekers met krukken toegang ontzegd', Arena zegt sorry

Meerdere Taylor Swift-bezoekers op krukken is de afgelopen dagen bij de ingang van de Johan Cruijff Arena de toegang ontzegd. Zo moest een jonge vrouw haar hulpstukken bij de beveiliging achterlaten, terwijl ze net operaties achter de rug had. Arena heeft inmiddels sorry gezegd: "Er is iets fout gegaan (...), onze standaardprocedures zijn niet gevolgd. Onze welgemeende excuses."

De vrouw van begin twintig is één van de vele 'Swifties' en stond donderdag met haar krukken in de rij voor de Arena. Ze heeft botkanker gehad en kampt nog altijd met de fysieke gevolgen daarvan. Haar botten zijn zeer broos, vandaar de krukken. "Maar die moest ze bij de ingang laten staan en het Arena-personeel kon niet garanderen dat de krukken daar nog zouden zijn als het concert afgelopen was. Het was niet hun schuld als ze kwijtraakten, werd gezegd", vertelt Ilonka Leenheer, een kennis van de dame in kwestie, tegenover De Telegraaf. Aan lot overgelaten De vrouw had een staanplaats en had de krukken nodig daar te komen en te blijven staan. De security kwam met een alternatief: een invalidenplek. Ze vroeg de beveiliging of iemand met haar mee wilde lopen, omdat ze bang was om te vallen. "Dat ging niet, niks was mogelijk, ze werd aan haar lot overgelaten.” Uiteindelijk is ze wel naar binnen gegaan en heeft ze het concert bij kunnen wonen. De regel zou in het leven zijn geroepen om de veiligheid en het comfort van anderen te kunnen garanderen. Maar dat hulpmiddelen, zoals krukken, niet mee mogen, staat nergens vermeld op de website van de Arena.

Eva Rinaldi

Hidde Salverda, directeur operationele zaken bij de Arena, legt in De Telegraaf uit waarom bepaalde huisregels zijn opgesteld. "Onze organisatie wil voorkomen dat, in geval van ontruiming of paniek, die extra struikelobjecten kunnen zijn. Het kan tot gevaarlijke situaties leiden. We doen het voor het grotere plaatje."

Maar Salverda komt met excuses. "Er is iets fout gegaan: in deze is onze standaardprocedure donderdagavond niet gevolgd. We hebben daarom de bezoekster onze welgemeende excuses aangeboden.” Er is de belofte gedaan om kritisch terug te kijken naar hoe dit mis heeft kunnen gaan. Meer incidenten Tegenover AT5 vertelt Leenheer dat meer incidenten hebben plaatsgevonden. "Na deze media-aandacht hebben meerdere moeders mij gecontacteerd. Eén moeder kwam met eenzelfde soort incident, waarbij krukken ingeleverd moesten worden." "Een andere moeder vertelde mij dat haar dochter gisteravond met krukken aankwam en die ook moest afstaan. Ze heeft vervolgens de politie gebeld om advies in te winnen, waarna ze wel naar binnen mocht." Swift geeft vanavond haar laatste concert in Amsterdam.