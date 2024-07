Man die tasjesdief meermaals stak veroordeeld tot vier jaar cel

Een 22-jarige man die in september vorig jaar meermaals instak op een vrouw die zijn tas stal, is veroordeeld tot vier jaar celstraf, waarvan zestien maanden voorwaardelijk. Hoewel de man het recht had om zichzelf te verdedigen, ging zijn 'zeer heftige geweldsexplosie' veel te ver.

Hulpdiensten vonden in de nacht van 7 september rond 03.00 uur in de Warmoesstraat een vrouw op straat in een plas bloed. Ze was meerdere keren gestoken. Tijdens de behandeling van de rechtszaak blijkt dat ze kort daarvoor de tas van de man had gestolen, waarna hij met kracht met een mes in haar borst en been stak.

Met die 'zeer heftige geweldsexplosie' nam hij volgens de rechter het risico dat hij haar zou doden. De vrouw lag vijf dagen in het ziekenhuis, waaronder één dag op de intensive care, met meerdere steekwonden, een klaplong en twee gebroken ribben.

'Noodweer'

De man raakte in paniek, volgens zijn advocaat. In zijn tas zaten belangrijke spullen, zoals zijn paspoort en portemonnee, en hij zou zijn zelfbeheersing zijn verloren toen de vrouw haar hand in zijn tas stak. Volgens zijn advocaat was er daarom sprake van noodweer en moest hij worden vrijgesproken.

De rechter erkent dat de man zich mocht verdedigen tegen de diefstal, maar vindt dat hij daarbij 'te ver' is gegaan. Bovendien zou zijn verklaring rammelen: uit camerabeelden blijkt dat hij al met een mes op het slachtoffer afkwam nog vóórdat ze zijn tas openritste. Vervolgens liet hij haar met ernstige verwondingen hulpeloos op straat achter.

De 22-jarige stond ook terecht voor een incident een aantal dagen eerder, waarbij hij een man in zijn hand stak en daarmee volgens de rechter zwaar heeft mishandeld. De slachtoffers van beide steekpartijen zouden zich nog altijd onveilig voelen op straat. Bovendien loopt de verdachte vaker met een mes op straat en 'schroomt hij niet deze te gebruiken'. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM) vanwege onder meer de jonge leeftijd van de verdachte.