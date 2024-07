Dikke lip en snee in voorhoofd: pont botst tijdens het aanmeren bij NDSM

"Het bloedde gigantisch", zegt Marisela tegenover AT5 in bovenstaande video. "Alles zat onder het bloed." Ze heeft er een snee in haar voorhoofd aan over gehouden. Veel anderen raakten volgens haar ook gewond, net als dat veel fietsen kapot vielen. Ook Mauri raakte gewond, "een dikke lip". Zij hoopt dat er een bericht van het GVB komt om schade af te handelen. "Want dit is niet normaal."

Het GVB laat desgevraagd weten dat het aanmeren 'iets minder soepel verliep dan gebruikelijk'. Volgens een woordvoerder vielen er echter geen gewonden. "Toen de schipper beneden ging kijken, bleek iedereen in orde."

Reconstructie

GVB zegt onderzoek te doen naar wat er precies gebeurd is. "We zijn aan het reconstrueren wat plaatsgevonden heeft. Dat doen we aan de hand van verhalen van reizigers, omstanders en schippers die aan boord waren."