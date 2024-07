Pont botst tijdens aanmeren bij NDSM: "Iedereen lag op de grond"

De pont van Centraal Station naar de NDSM heeft kort na middernacht een klap gemaakt bij het aanmeren. Verschillende passagiers melden aan AT5 dat de pont de wal of een betonnen pilaar raakte. Het GVB laat weten dat het aanmeren 'iets minder soepel verliep dan gebruikelijk'.

Het incident gebeurde rond 00.10 uur. De pont was vol met voetbalfans die huiswaarts keerden na de kwartfinale tussen Nederland en Turkije. Volgens verschillende passagiers botste de pont tegen een object aan.

"Alle passagiers lagen op de grond. Mijn eigen fiets is total loss", meldt een van hen. "Iedereen op de pont is omgevallen", aldus een ander. "Van een meisje was haar trapper en haar stuur kapot, nadat mensen tegen haar fiets aanvielen." Ook op Reddit maakt iemand melding van het incident.

Het GVB laat weten dat het aanmeren 'iets minder soepel verliep dan gebruikelijk'. Volgens een woordvoerder vielen er geen gewonden. "Toen de schipper beneden ging kijken bleek iedereen in orde." Een andere passagier weerspreekt die lezing: "Ik zelf heb een flinke scheur in mijn voorhoofd wat enorm bloedde", volgens haar was ze niet de enige die gewond raakte.