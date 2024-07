De Spot: Guno en Rob runnen hun sportzaak nog steeds in de geest van Henny Cruijff

Het is al meer dan vijfentwintig jaar geleden dat ze de zaak overnamen van wijlen Henny Cruijff. Sportondernemer en de oudere broer van Johan Cruijff. Guno en Rob zijn het onlosmakelijke duo dat menig sportliefhebber in Amsterdam kent als de mannen van de sportzaak Smit-Cruyff Sportspecialisten in de Jordaan. Het is een zaak met een rijke geschiedenis vol melancholische sportverhalen.

De zaak is ook een ijkpunt in de buurt, de hele dag door is het een zoete inval van oudere buurtbewoners die even een praatje komen maken met een bak koffie erbij.

"Wij zijn hier begonnen als stagiairs, begin jaren '80. We zaten op de detailhandel-school." Rob van der Straeten gaat terug naar zijn en Guno's eerste momenten in de zaak, terwijl hij een klant helpt aan een paar nieuwe sneakers. Guno Reingoud vult aan, terwijl hij een paar schoenen vetert die zo worden uitgeprobeerd door een andere klant. “Ik begon hier als eerste in 1977, als stagiair. Ik voetbalde bij Blauw-Wit en Henny Cruijff ook. We raakten aan de praat en zodoende. Iets later kwam Rob erbij."

Jordi en de Europacup I

"In 1940 begon meneer Smit de zaak. Dat was toen een normale schoenenzaak, en in '68 kwamen Johan en Henny Cruijf erbij. Toen werd het een echte sportwinkel." Rob vertelt met gepaste trots over de ontstaansgeschiedenis van de winkel. Hij loopt naar een muur vol zwartwitfoto's die het verhaal helpen vertellen. "Kijk hier is ook een foto van Johan in de zaak. Die was hier best vaak over de vloer vroeger, want er zat ook een schoenmaker hierboven, dus hij kwam vaak wat spullen halen." In het begin was het even wennen voor Rob, om zo frequent een van zijn helden als Johan Cruijff te zien, maar ook dat went op den duur.

Guno weet nog goed hoe zijn eerste moment met Johan was. "Hij kwam toen met zijn zoontje Jordi de zaak in voor voetbalschoenen voor hem. Zijn zoon wilde toen het nieuwste van het nieuwste, Adidas ofzo. Maar Johan die zei toen tegen hem 'als jij achttien bent, dan mag je het zelf bepalen, maar zolang ik het betaal doe je wat ik zeg'." Aan de muur is ook een foto te zien van Guno met wat mensen en die de Europacup I omhooghouden, samen met Ruud Gullit. "Ja dat was in 1990, nadat Milan hem won van Benfica. Ik was daar - Guno groeide op met jeugdvrienden Frank Rijkaard en Ruud Gullit - en zag die cup staan. Ik dacht als ik ook een kans krijg voor een foto met die beker is dat nu."