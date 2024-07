Wooncoaches helpen ouderen in een te groot huis plaats maken voor jonge gezinnen

27f209ba-44f6-33ac-96e7-8c2b7049c7ea RPO

Voor iedereen die wil verhuizen, is dat een grote stap. Welke spullen neem je mee, hoe zijn de nieuwe buren en passen al je meubels wel in de nieuwe woning? Hoe ouder je wordt, hoe hoger zo'n drempel kan voelen. Maar juist die drempels staan een belangrijke oplossing voor het woningtekort in de weg namelijk: doorstroming.

Om ouderen te ondersteunen en wegwijs te maken, lopen er in Almere zogeheten wooncoaches rond: experts om mensen met een woonvraag te ondersteunen. Astrid Vischer is een van die coaches. Ze werkt al jaren in de stad en helpt mensen vanuit woningcorporatie de Alliantie via het project 'groot naar beter', aan een passende woning.

Verhuizen naar een ouderenwoning heet in de volksmond 'doorstromen': het verhuizen van een grote, soms niet passende woning met veel kamers, naar een woning ingericht voor ouderen. Denk daarbij aan gelijke vloeren, een lift en een centrale ontmoetingsruimte. In Almere wonen relatief veel ouderen alleen of samen in grotere eengezinswoningen. Als zij verhuizen laten ze die grotere woning achter, waar dan weer een gezin kan komen wonen dat de kamers wel nodig heeft.

"En dat is nog een heel proces", vertelt Vischer vanuit haar kantoor in Almere Stad. "Mensen zien veel beren op de weg als ze denken aan verhuizen. Denk bijvoorbeeld aan het inpakken van spullen, een wachtlijst voor huurwoningen en nieuwe buren. En dan missen we nog de grootste drempel; de huur... Als je lang ergens woont is de huurprijs vaak een stuk lager dan vandaag de dag."

Waar wil je wonen?

Die 'beren op de weg' herkent ook Henk Bouwer. Bouwer is een vrijwillige wooncoach en gaat voor het project 'woonwijs' langs bij mensen thuis. "We proberen mensen zo goed mogelijk te helpen, vooral in het voorzien van informatie."

Volgens de gepensioneerde Almeerder is dat voor veel mensen al een grote hulp. "Gewoon de eerste stappen; Waar wil je wonen als je ouder wordt en sta je bijvoorbeeld al ingeschreven bij Woningnet?"

Bouwer en Westhoff - Omroep Flevoland

Daar gaat nog veel tijd overheen, herkent Vischer. "Je moet eerst het idee planten; past iemand nog wel in die grote woning? Alleen al dat bewustzijn kost soms wel tijd, want iemand woont daar toch goed."

Eenzaamheid

Waarom dan toch naar een kleinere, andere woning verhuizen? Daar heeft ouderenwerker Henk Westhoff wel antwoord op. "Eenzaamheid: ik kom te vaak achter de voordeur bij mensen die, naast misschien de kinderen, alleen verzorgers of wijkverpleging spreken." Hij ziet doorstromen als een van dé oplossingen voor dat probleem.

Toch zitten er wel eisen aan zo'n verhuizing vast, vertelt vrijwilliger Bouwer. "Zo willen mensen graag in de eigen buurt blijven wonen, bij de eigen supermarkt boodschappen doen en niet ergens volledig opnieuw beginnen."

Alles is op te lossen

Die eisen snapt wooncoach Astrid Vischer helemaal. En die beren op de weg? "Die zijn allemaal op te lossen", vertelt Vischer rustig. "Zo kunnen mensen soms de oude huur meenemen naar de nieuwe woning, zijn er verhuiscoaches die kunnen helpen met de verhuizing en het inpakken en biedt de gemeente ook nog een verhuisvergoeding."

Omroep Flevoland

Doorstroming is volgens Vischer dan ook een grote oplossing voor het huidige woningtekort. "En achteraf zeggen ouderen bijna altijd: 'dit had ik veel eerder moeten doen', lacht de Almeerse wooncoach. Toch zijn er nog wel wat stappen te zetten in Almere, merkt vrijwilliger Henk Bouwer.

Laatste keer verhuizen