Na het referendum nu een burgerberaad over de hoofdgroenstructuur: "Kostbaar instrument"

Op 6 juni stemde ruim 60 procent van de Amsterdammers, via het referendum, tegen de huidige hoofdgroenstructuurplannen van de gemeente. De gemeente wil nu een burgerberaad aanstellen, dat zich nogmaals over de kwestie buigt. Daartoe stemde een meerderheid in de gemeenteraad. Matthea de Jong van Bureau Burgerberaad is het oneens met deze gang van zaken. Volgens haar past het instrument niet bij het huidige vraagstuk.

Normaal gesproken is Matthea de Jong voor burgerraden. "Een burgerberaad is een aanvulling op de democratie, waarbij een groep ingelote inwoners zich buigt over een vraagstuk waar de politiek niet uitkomt", vertelt ze. Toch is ze in dit geval tegen. "Los van dat het veel tijd kost en het een kostbaar instrument is, doet het ook wat met het vertrouwen. Veel mensen hebben zich al over de hoofdgroenstructuur gebogen", licht de Jong toe.

Ook vindt ze het vraagstuk niet geschikt voor een burgerberaad, omdat er geen open vraag is. "De hoofdgroenstructuur staat al voor 90 procent in de steigers, het is heel onlogisch om voor de laatste 10 procent een burgerberaad in te roepen", vertelt ze. "Wij vinden dat je het doen moet met een vraag die nog open ligt. Grote open vraagstukken waar je interpretatie op los kan laten."