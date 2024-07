Damsko aflevering 44: Verzamelen & vergroeien

In de nieuwe aflevering van Damsko ontmoeten we een bonte verzameling Amsterdammers. Van Zuid tot West en van Noord tot Oost. We gaan deze keer verzamelen, terugdenken aan ons geboorte-eiland, we zoeken de perfecte man en we plannen een spannende date in het buitenland.

In de rubriek De Spot staat deze keer Rogier van der Vliet. Hij verzamelt veel, heel veel. Zijn huis staat vol met allerlei papieren, notities, kranten en heel veel andere dingen waar Rogier niet echt afscheid van kan nemen, voordat hij heeft bekeken of het het weggooien waard is. Zelf noemt Rogier het veilig verzamelen, want hij doet er geen vlieg kwaad mee.



In de serie Snorder pikken we met de snorder Rotterdammer Joost op bij Station Amstel. Hij woont op Curaçao en is op weg naar een vriendin. Zijn vriendin. Het is nog pril en hij heeft een spannend en romantisch weekendje in petto voor haar in Italië. Aan de andere kant van de stad zou vrijwilligster Lourdes ook graag een romantische date willen, alleen kan ze geen geschikte kandidaat vinden. Ze weet heel goed wat ze niet wil in een man, hij mag niet roken en drinken. Hij hoeft ook niet te kunnen dansen, want dat leert ze hem wel.

In de rubriek De Kaart komen we de van oorsprong Curaçaose Wilbert tegen. Hij vertrok er op zijn twintigste, maar voor hem voelt het aan alsof hij wel duizend jaar op het eiland heeft geleefd. Zo'n fijne tijd had hij er. Nu kiest hij toch honderd procent voor Amsterdam, want hij heeft er naar eigen zeggen zijn hart verloren. Alle afleveringen van Damsko zijn hier terug te zien.