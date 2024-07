Plan voor aanpak Kolenkitbuurt; sloop en honderden nieuwbouwwoningen

De gemeente wil honderden nieuwe woningen bouwen in de Kolenkitbuurt in West. Wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw) laat in een brief aan de raad weten dat er daarvoor flink wat woningen gesloopt moeten worden. De plannen zijn onderdeel van de vernieuwing van de Kolenkit, waar de gemeente de afgelopen jaren mee bezig is.

Google Streetview - AT5

"In het Sinjeur Semeynsblok snakken bewoners al een geruime tijd naar betere woningen", legt Van Dantzig uit. In het voorgestelde plan worden 222 woningen gesloopt en zullen er 385 nieuwbouwwoningen aan de Sinjeur Semeynsstraat voor terug in de plaats komen. Aan het Piet Paaltjenspad zullen 18 karakteristieke woningen worden getransformeerd. Daarmee zorgen de bouwplannen in de Kolenkitbuurt Midden in totaal voor 145 extra woningen. Daarvan is 73 procent sociale huur, 14 procent middelhuur en 13 procent vrije sector huurwoningen. Huurders waarvan een woning gerenoveerd wordt, krijgen de mogelijkheid terug te keren en hier te blijven wonen. Ook kunnen zij ervoor kiezen om met 'stadvernieuwingsurgentie' te verhuizen naar een andere woning buiten de buurt. Groenere wijk De gemeente laat in het voorgestelde plan weten dat de nadruk bij de herinrichting van de wijk ligt op vergroening. "Deze mooie stap zal voor de Kolenkitbuurt Midden niet alleen zorgen voor meer en betere woningen, maar we kiezen hier voor verdichten zonder dat het ten koste gaat van een aantrekkelijker en groener leefgebied", aldus Van Dantzig.

Quote "Kinderen moeten veilig kunnen spelen en er is bij bewoners veel behoefte aan ruimte voor ontmoeting" Reinier Dantzig - Wethouder (Woningbouw)

Zo benadrukt Van Dantzig in een raadsinformatiebrief aan de gemeente dat er nu relatief weinig publiek groen in de Kolenkitbuurt is. "Bewoners hebben behoefte aan meer gebruiksgroen, bijvoorbeeld om te (moes)tuinieren", legt hij uit. "De Kolenkit moet een buurt zijn waar je als voetganger veilig kunt lopen, waar de auto uiteraard een plek heeft, maar niet dominant is. Kinderen moeten veilig kunnen spelen en er is bij bewoners veel behoefte aan ruimte voor ontmoeting." Bijeenkomsten Om bewoners te betrekken bij de plannen van de vernieuwing in de buurt, worden er meerdere bijeenkomsten voor bewoners georganiseerd. Hier kunnen zij ideeën delen en vragen stellen over de plannen. De datums en tijden van deze bijeenkomsten worden binnenkort bekendgemaakt, laat de gemeente weten. Tot 15 september dit jaar kan er gereageerd worden op plannen. Daarna zal de gemeenteraad erover stemmen. De eerste werkzaamheden staan al wel gepland. Naar verwachting beginnen ze eind 2025 en duurt de vernieuwing tot medio 2029.