Vaste vergunningen voor straatkramen verleden tijd en loten voor een plekje door EU-regels

Vis-, bloemen- of hotdogkarren, je ziet ze overal in de stad wel staan en meestal ook met bezoekers. Sommige kramen staan er al jaren, maar daar komt door Europese regels toch echt binnenkort verandering in. De vaste vergunningen worden omgezet in tijdelijke vergunningen, daarna wordt het loten om een plek.

Volgens de gemeente zouden heel wat ondernemers een kraam op straat, buiten de markten, willen hebben. Maar met zo'n tweehonderd plekken over de hele stad, is er maar beperkt plek. Om de schaarse plekken toch enigszins eerlijk te verdelen werkte de stad jarenlang met een wachtlijst. Wanneer een ondernemer stopte, kreeg de eerstvolgende in de rij het plekje. Op de vingers getikt door Europa Maar op die manier plekken vergeven voor een onbepaalde tijd, mag volgens de regels van de Europese Unie niet. Zo zou er namelijk geen vernieuwing of concurrentie mogelijk zijn, iets wat Europa juist graag wil. Amsterdam werd daarom in 2017 al op de vingers getikt om actie te ondernemen. Daarom vervalt de wachtlijst per direct en maakt het plaats voor een lotingssysteem. Als een nieuwe vergunning kan worden verleend, dan gaan de kanshebbers in de koker en wordt er eerlijk geloot. Die manier gaat voor het eerst worden gebruikt op de vijftien nieuwe plekken die de gemeente beschikbaar heeft gesteld voor straatkramen. Maar verantwoordelijk wethouder Sofyan Mbarki schrijft wel aan de gemeenteraad dat voor specifieke situaties mogelijk met criteria gaat worden gewerkt.

Mbarki snapt dat er teleurstelling kan zijn bij ondernemers die jarenlang op de wachtlijst hebben gestaan voor een kraam. "Maar deze maatregel is noodzakelijk om weer vergunningen uit te kunnen geven. Ondernemers die op de lijst stonden, behouden via loting of selectiecriteria een eerlijke kans op een vergunning. Tegelijkertijd wordt door deze regeling ook nieuwkomers een reëel perspectief op een vergunning geboden." Tien jaar de tijd Voor de visboer die al jaren op een vaste plek staat, komt het einde toch ook mogelijk dichtbij. Eerder gaven de kraamhouders al aan dat zij tussen hoop en vrees zaten over het mogelijke nieuwe beleid van de gemeente, maar Mbarki herhaalt nog eens dat de vergunning voor onbepaalde tijd op termijn wordt omgezet naar tijdelijke vergunning, naar verwachting rond eind volgend jaar. In de meeste gevallen wordt de vergunning eerst nog wel omgezet naar een vergunning met een looptijd van tien jaar. Dit biedt ondernemers de kans om hun investeringen terug te verdienen. Daarna moeten ook zij meedoen met de loting.