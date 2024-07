Kijk hier de nieuwe woondocu: Stadsnatuur in Opmars

Natuur en de stad, het lijken tegenpolen. Toch is er overal groen in onze stad te vinden. Parken, geveltuintjes, bermen, bloemen en in de vele dieren om ons heen. De stad telt meer dan 10.000 soorten planten en dieren. Wat is het belang van natuur in onze stad? Wat kunnen de gemeente en ontwikkelaars doen en wat kunnen we zelf doen? En hoe ziet de toekomst van groen in de stad eruit? In 'Stadsnatuur in Opmars' zoekt Bouw Woon Leef het uit.

Tips van stadsecoloog

Geert Timmermans is gepensioneerd stadsecoloog van Amsterdam. We ontmoeten hem in zijn huis in Watergraafsmeer. Hij vertelt over natuur in de stad terwijl hij een rondleiding geeft in zijn tuin vol groen. Hij geeft gelijk al een eerste tip. In zijn zelfgemaakt vijver heeft hij tiendoornige stekelbaarsjes zitten. "Die eten de larven van de muggen op."

Handig dus voor wie veel last heeft van de muggen in de tuin. Zo laat Timmermans gelijk een voorbeeld zien van de nut van meer natuur. Maar wat als je geen tuin hebt? Dan kan je denken aan andere manieren om te vergroenen. "De meeste mensen iets kunnen doen. Zoals een geveltuintje maken, of als je een balkon hebt er planten opzetten. Dat hoeven geen orchideeën zijn, dat kunnen gewoon basic planten zijn", vertelt Timmermans.