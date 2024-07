Oefenwedstrijd van Ajax tegen Belgische club vervroegd door weersverwachting

De oefenwedstrijd van Ajax tegen het Belgische Sint-Truidense V.V. (STVV) is vervroegd vanwege de weerswaarschuwingen van het KNMI. De Amsterdammers zouden om 18.30 uur in het Gelderse Oldenbroek spelen, dat is nu 18.00 uur geworden.

In het hele land geldt aan het eind van deze dag code oranje vanwege de kans op hevige onweersbuien en zware windstoten tot 100 kilometer per uur. Vanwege de weerswaarschuwingen heeft Ajax besloten om de wedstrijd een halfuur te vervroegen. Maar dat de wedstrijd verder wordt vervroegd of zelfs wordt afgelast, sluit Ajax niet uit.

De Amsterdammers nemen het deze week op tegen Sint-Truidense V.V. en Rangers FC, zaterdagmiddag. De wedstrijden worden gespeeld op de sportparken van amateurclubs OWIOS in Oldebroek en WHC in Wezep. Daarna gaat Ajax op trainingskamp in Wageningen.

Eerste wedstrijd onder Farioli verloren

Vorige week speelde Ajax een besloten oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle, de eerste wedstrijd onder Francesco Farioli. De Amsterdammers verloren, ondanks een regen aan kansen, de wedstrijd met 0-1.