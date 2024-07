Straten van Amsterdam nl Seksverbod in hondencafé: de Straten in de van Ostadestraat

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Deze week bezoeken we de diervriendelijke Van Ostadestraat.

Voordat we de dieren opzoeken, bellen we aan bij Hanna, zij had vroeger een theaterkledingboetiek in de Negen Straatjes. Ook al is Hannah van pensioengerechtigde leeftijd, werkt deze opvallende verschijning nog steeds als stylist. Hannah: “Ik vind het heel jammer dat mensen er niet uithalen wat erin zit.” Speciaal voor ons heeft ze haar lievelingskleren aangetrokken. Hannah: “Ik ben heel overdreven esthetisch.”

AT5

Anns inrichting kan niet meer verschillen van die van Hannah. In haar vrije tijd schildert ze huisdieren. Om in het dierenthema te blijven, heeft ze ook een dichtbundel uitgebracht met de interessante titel: Duivensoepdag. Haar oom had vroeger namelijk duiven en die duiven belandden regelmatig in de soep. Samen met Kiki draagt ze het titelgedicht voor.

AT5

Aangekomen bij het hondencafé krijgt Kiki meteen een speeltje aangeboden van een van de harige gasten. Wat staat er eigenlijk op het menu voor de honden? Pupcakes en puppucino's! Kiki drinkt er een met de manager: een golden retriever genaamd Tobias. De lekkernij blijkt onweerstaanbaar voor de andere gasten. Na een lekker hapje springen ze zo in de ballenbak. Renee: “We hebben in de regels staan dat het niet toegestaan is dat hier de liefde bedreven wordt.”

AT5