Noodweer trok over de stad, maar overlast bleef beperkt

Stevige onweersbuien trokken vanavond over de stad. Het onweer ging gepaard met veel regen en harde winstoten. Het weer zorgde op sommige plekken voor hinder, maar van zware overlast was geen sprake.

Het KNMI gaf voor het hele land code oranje af vanwege de harde wind en onweersbuien. In Noord-Holland geldt de weerswaarschuwing sinds 18.00 uur. Inmiddels is geen weerswaarschuwing meer van kracht.

De eerste buien dienden zich rond 19.45 in de stad aan. Een politiewoordvoerder zegt dat sindsdien 'belletjes regent', maar dat het noodweer niet voor grote incidenten heeft gezorgd.

Vier bomen omgewaaid

Wel zorgde het weer op sommige plekken voor hinder. Op Centraal kwam het water volgens verschillende reizigers 'met bakken naar beneden'. In de centrale hal bij de metro staat een laagje water en ook via de liftschachten stroomde regenwater het station binnen.

In totaal waaiden vier bomen om, meldt een woordvoerder van de gemeente. Met name in Noord werden veel meldingen gedaan van takken op de weg. Die worden morgen opgeruimd.

Het water stroomt de trap af op Centraal: