Ajaxfans genieten van eerste openbare oefenduel: "Beter dan het Nederlands elftal"

Een supporter kijkt liever naar clubvoetbal dan naar het Nederlandse elftal op het EK. "Eindelijk is het weer begonnen. Alles is beter dan het Nederlands elftal. Gewoon lekker clubvoetbal. Je eigen club steunen op de bank met een biertje of in het stadion."

Twee andere Ajaxfans zijn tevreden over de wedstrijd. "Vorige week hebben ze het nog niet laten zien, maar met deze wedstrijd hebben ze het goedgemaakt", zegt een van hen.

Ajax kwam ondanks het jonge team tot een 3-0 voorsprong in de eerste helft. Na het invallen van enkele sterkhouders werd het uiteindelijk 4-0.