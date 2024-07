Spanje eerste finalist na pittig duel tegen Frankrijk: "Alles klopte, we spelen superieur"

Spanje, toch wel de favoriet van velen tijdens dit EK, heeft als eerste een finaleplek veroverd. Dit deden ze in een zenuwslopende pot tegen Frankrijk. Sangria, albongidas en patatas bravas in overvloed bij tapasbar Duende op de Lindengracht waar een groep fanatieke supporters hen naar de overwinning toe juichte.

Je zou bijna niet geloven dat er een storm buiten langs raasde want in het zaaltje van Duende steeg de temperatuur flink. Veel gespannen koppies tijdens de eerste halve finale. En het was meteen vuurwerk de eerste 25 minuten. In de negende minuut kopte Kolo Muani Frankrijk op voorsprong.

Spanje maakte een minuut of tien later gelijk door een briljant afstandsschot in de kruising van het 16-jarige supertalent Lamine Yamal. Vijf minuten later scoorde aanvaller Dani Olmo. Daarna was het minder spectaculair en wist Spanje de voorsprong te behouden.

"Alles klopte, Spanje speelt superieur", klinkt het vanuit de zaal. De Spanje fans kijken met veel trots en goede moed uit op de grote finale aankomende zondag, tegen Engeland of Nederland. Dat weten eind van de avond.