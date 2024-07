Ajax-trainer Farioli over komend seizoen: "We moeten de littekens van vorig jaar niet vergeten"

Een espresso en een blik op de Johan Cruijff Arena, zo begint de dag van Francesco Farioli. De nieuwe trainer staat in Amsterdam voor de monsterklus om Ajax er weer bovenop te helpen. Bescheidenheid en zelfvertrouwen bij de spelers is een van de manieren om volgens de Italiaan de Amsterdammers weer naar de top te brengen.

Ajax speelde gisteren een oefenwedstrijd tegen het Belgische STVV en wist die met 4-0 te winnen, een eerder duel tegen PEC Zwolle ging wel verloren. Farioli is toch blij met het verloop van de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. "De voorbereidingen gaan goed. De spelers hebben al meer dan 100 kilometer in hun benen zitten."

Het wordt geen makkelijke opgave om Ajax weer op het oude niveau te krijgen, maar Farioli ziet wel de eerste tekenen naar herstel. "Er is veel inzet van de spelers om zichzelf te laten zien. En de houding van de spelers is vooralsnog fantastisch."

Littekens

Volgens Farioli is het ook belangrijk om het afgelopen dramatische seizoen niet te vergeten, hoe graag we dat als supporters misschien zouden willen. "We moeten die littekens niet vergeten. We moeten ze behouden om te gebruiken als motivatie en om te zien wat er moet veranderen", aldus de trainer.

Er gingen hier en daar wat geruchten dat de Italiaan een bed in zijn kantoor zou hebben staan, maar dat klopt niet. "Ik heb wel een goede bank", zegt Farioli met een knipoog. Hi woont in een hotel op zo'n 5 minuten lopen van de club en wordt elke ochtend wakker met een espresso en het uitzicht op de Arena.

De eerste stappen van Ajax naar herstel lijken te zijn gezet, maar makkelijk zal het niet worden, zo weet ook Farioli. "Stap voor stap en wedstrijd voor wedstrijd moeten we vooruitgang gaan boeken." Zaterdag speelt Ajax de volgende oefenwedstrijd, tegen Rangers FC.