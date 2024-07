Groot deel RAI lange tijd ontruimd vanwege verdacht pakketje, gebouw weer vrijgegeven

De politie kreeg vanuit de RAI het signaal binnen dat er een verdacht pakket bij de entree zou liggen. Het was voor de politie zo'n serieus signaal, dat er ook werd opgeschaald naar grip 1. Wat betekent dat de hulpdiensten nauw met elkaar gaan samenwerken.

De explosievenexpert heeft onderzoek gedaan naar het pakket en het bleek uiteindelijk om loos alarm te gaan. De bezoekers van het congres konden daarna weer naar binnen.

Verschillende mensen die bij een congres in de RAI aanwezig waren lieten aan AT5 weten dat het gebouw moest worden ontruimd. Volgens een van de bezoekers waren er vandaag nog honderden mensen aanwezig. In eerste instantie werden er twee hallen van het gebouw zijn uit voorzorg ontruimd door de politie, later kwamen daar meer gebieden bij.