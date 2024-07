Door verwachte voetbaldrukte varen ponten vannacht langer door

Een woordvoerder van het GVB laat weten dat er extra wordt ingezet vanwege de drukte die wordt verwacht op de ponten. "We gaan langer door, met meer inzet. We zetten alleen extra in op de ponten, daar waar het nodig is", legt de woordvoerder uit. "En fingers crossed dat ze winnen, want dan hebben we allemaal blije en enthousiaste reizigers op de pont. En dat is altijd beter dan reizigers die in een humeur zijn."

Vaartijden

Normaal vaart Veerpont F3 (Centraal station - Buiksloterweg) de hele dag en nacht, minimaal vijf keer per uur. F4 (NDSM - Centraal station) vaart tot 23.30 uur in de avond. Dit keer zal Buiksloterweg tot 22.00 uur met drie schepen varen en daarna tot 02.00 met twee schepen. De rest van de nacht zal er zoals gewoonlijk één pont varen.

De ponten van en naar NDSM varen tot 02.00 uur met twee schepen.

Afgelopen zaterdag was het erg druk op de ponten, dat wil het GVB dit keer voorkomen. In heel de stad werd feest gevierd tijdens de wedstrijd en na de overwinning van Nederland tegen Turkije (2-1) in de kwartfinale van het EK.