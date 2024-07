Oranjekoorts in de stad: waar kan je Nederland-Engeland kijken op grote schermen

De Oranjekoorts stijgt al naar grote hoogte: zeker zes locaties in de stad die de halve finale tussen Nederland en Engeland op groot scherm uitzenden, zijn tot de nok toe volgeboekt. Gelukkig zijn er nog meer dan genoeg plekken in de stad waar je Oranje op al dan niet groot scherm kunt toejuichen.

Supporters die zich hadden verheugd de wedstrijd te kijken in Boom Chicago (Centrum), Bar Kantoor (West), IJver (Noord), Lagerwal Noord (Noord), Westergasterras (West) of Strandzuid (Zuid), moeten op zoek naar een alternatief. Dat alternatief is bijvoorbeeld in het centrum te vinden bij onder meer de Melkweg (Lijnbaansgracht), die de "zinderend spannende wedstrijd" uitzendt op groot scherm in de grote zaal. Het poppodium tovert de zaal The Max, die om 19.00 uur opengaat, om tot een bruine kroeg en draait om in de stemming te komen "de gezelligste EK-tunes".

AT5

Ook bij Bar Chaffy aan de Nieuwe Vijzelstraat is de wedstrijd uitvergroot te volgen. Hoewel de tafels binnen inmiddels allemaal zijn vergeven, is er buiten nog genoeg plek om de halve finale op twee grote schermen te volgen. "Kom meteen uit werk, dan ben je zeker van je plekje." Juichen van Noord tot Zuid Kijk je de wedstrijd liever op een groot scherm in Noord, dan kun je afstevenen op het Noorderlicht Café (NDSM-plein), waar je zowel kunt reserveren als onverwachts kunt binnenlopen, of de Polly Goudvisch (Buiksloterweg), idem. Studio Wieman (Papaverweg), een voormalige Mercedesgarage, opent vanaf 18.00 uur de deuren. Hier kun je een bodempje leggen van Surinaams eten en een voor- en nabeschouwing volgen door Daan Sutorius en Jasper Gottlieb van Studio Socrates. Verder kan deelname aan een voetbalpool je een shirt van het Nederlands elftal opleveren. Ook in Zuid zijn er genoeg mogelijkheden om je nagelbijtend met je vrienden onder te dompelen in de oranjegekte. Bar Dancing Multipla (Valschermkade) vertoont de halve finale op twee grote schermen en ook bij Tap Zuid (Maasstraat) en De Tulp (Marie Heinekenplein) kun je de wedstrijd uitvergroot volgen. Reserveren bij de Tulp kan niet meer, maar inloop is nog wel mogelijk. Ben je in de buurt van de Marathonweg, dan kun je terecht bij Café Kiebert, die "heel veel grote schermen" aanbiedt, evenals een EK-menu. "Om het gezellig te houden is er een max aan bezoekers en vol is vol."

- AT5

Oost, West, Oranje best Blijf je in West, dan kun je binnenlopen bij Café Helmers (Eerste Helmersstraat), waar de halve finale te zien is via een beamer. Reserveren is niet mogelijk. Datzelfde geldt voor Café Kosmos (De Wittenkade), waar de wedstrijd op twee grote schermen wordt getoond. "Kom op tijd en dans op oranjehits. Vanaf 17.00 uur zijn we een Oranjecafé." Ook Oost kleurt vanavond oranje. Voor 10 euro kun je een ticket kopen om te joelen in Q-factory (Oostpoort). In de prijs zijn twee bier en bitterballen inbegrepen. Ben je in de buurt van de Batjanstraat, dan kun je bij Elixer de wedstrijd binnen en buiten op grote schermen te volgen. Het restaurant serveert bovendien onder de noemer "kijken en kanen" geheel in stijl fish and chips en andere Britse lekkernijen. Ook bij eetcafé De Avonden (Middenweg) en Café Kuijper (Linnaeusstraat) is de wedstrijd op groot scherm te volgen.

Ook op nog andere plekken kun je de wedstrijd, al dan niet op groot scherm, kijken:

- nhow Amsterdam RAI (Europaboulevard 2b)

-Tapmarin (Van Woustraat 130)

-Café Freddy (Quellijnstraat 104)

-Café Gijs de Rooy (Javastraat 1)

-Café Osdorp (Pieter Calandlaan 329)

-Café de Rooseboom (Jacques Veltmanstraat 56)

-Kopstootbar (Marnixstraat 429)

-Café t Gasthuys (Grimburgwal 7)

-Eetcafé 100% (Bijlmerplein 367)