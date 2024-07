Hoe hang je de gracht vol slingers? Met een paar fanatiekelingen en één tennisbal

Annebeth Resius was niet eens thuis, toen ze zaterdag haar huis én de gracht compleet oranje aantrof. "Dat wordt gedaan door mijn kinderen en de buurjongens. Ze wonen niet eens meer thuis, maar het is traditie hè?" Het organiserend comité is zelf niet in de Jordaan om de halve finale te kijken: ze zijn naar Dortmund. "Maar de finale kijken we denk ik wel met zijn allen."

De laatste paar grote toernooien waar het Nederlands mannenelftal aan meedeed, is de gracht versierd. Resius legt precies uit hoe dat in zijn werk gaat. "Een tennisbal wordt aan een slinger vastgemaakt en met een racket naar de overkant gestuurd. Het is een fenomeen, ik kan niet anders zeggen."

Als warme broodjes

Ook bij bakkerij Westerpark in de Staatsliedenbuurt hangt de gevel vol oranje vlaggetjes. "En we hebben oranje tompoezen en oranje soesjes", zegt banketbakker Marcel van den Hoff.