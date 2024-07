OM eist jaar jeugddetentie tegen 20-jarige om voorbereiden liquidatie

De achttienjarige man die hem inlichtte, werd een kleine twee weken later doodgeschoten op een bedrijventerrein in Nieuw-West. De vermoedelijke schutter wordt apart berecht. Hoewel het doelwit van de verdachte eind september niet is gedood, voert justitie aan, moest de 'inlichter' het wel met zijn leven bekopen.

"Omdat de verdachte nog niet is uitgerijpt en een afhankelijke indruk maakt, achten de deskundigen een behandeling in een jeugdinstelling het meest kansrijk"

In de eis van jeugd-tbs en jeugdstrafrecht weegt het OM de zeer belaste voorgeschiedenis mee van de verdachte, die uitgebreid psychologisch is onderzocht. Deskundigen adviseren een langdurige behandeling ver buiten Amsterdam: hulpverlening was tot nu toe altijd in zijn eigen omgeving, wat het lastig maakt om zijn 'loyaliteit aan verkeerde vrienden te doorbreken'.

Justitie vervolgt: "Omdat de verdachte nog niet is uitgerijpt, nog niet is verhard en een afhankelijke indruk maakt, achten de deskundigen een dergelijke behandeling in een jeugdinstelling het meest kansrijk."